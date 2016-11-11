Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı ve Musul'u terör örgütü DEAŞ'ta kurtarma operasyonuna ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Buna göre, yurt içinde terör örgütü PKK'ya karşı kararlı mücadele sürdürülürken, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 80 gündür devam ediyor.

Bölücü terör örgütü mensuplarının, barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Hakkari, Muş ve Ağrı'nın belli noktalarında kış tertiplenmesini kısıtlamak, finansal kaynaklarını engellemek ve lider kadrosunu etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.

Bu çerçevede, Hakkari Çukurca, Şemdinli, Ağrı Doğubayazıt, Şırnak merkez, Faraşin, Bestler-Dereler, Beytüşşebap, Tunceli merkez, Bali Deresi Bölgesi, Batman Sason, Bingöl merkez, Ortaçanak ile Muş Şenyayla bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 57 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın önemli finans kaynaklarından uyuşturucu üretim ve ticaretine yönelik operasyonlarda da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 11 bin 415 kilogram kubar esrar, 700 kilogram toz esrar, 13 bin 253 kök Hint keneviri, Bingöl'ün Genç ilçesinde de 2 kilogram kubar esrar bulundu.

Muş'un Davderal bölgesinde 21 sığınak ve depo, Şırnak'ta 7, Batman Gerçüş'te 6, Siirt Sarıtepe köyünde bir olmak üzere 35 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Mardin Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı istikametinde 340 metre uzunluğundaki tünel imha edildi.

Hudut denetim ve kontrolleri sonucu, Kamışlı-Nusaybin istikametine kazıldığı tespit edilen 340 metre uzunluğundaki tünel kullanılamaz hale getirildi.

Teröristler arasındaki telsiz konuşmalarında güvenlik güçleri tarafından arka arkaya yapılan başarılı operasyonlar neticesinde örgütün barınma ve gıda dahil olmak üzere birçok alanda büyük kayıplar verdiği ortaya çıktı.

FIRAT KALKANI HAREKATI

Harekatta geçen hafta içinde TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesiyle Azaz ve Cerablus arasında bulunan 16 meskun mahal ile 150 kilometrelik alan kontrol altına alındı.

TSK unsurları, Fırat Kalkanı Harekatı ile Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği iş birliği ve koordinasyon esaslarını gözetmeye devam ediyor.