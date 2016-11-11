Adana'da polisin, 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik şok baskınları hız kesmeden devam etti. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği 150 polisle gerçekleştirilen operasyonda, torbacıların elebaşı olduğu öhe sürülen Metin Ergün gizlendiği evde yakalandı. Diğer operasyonlarla, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu ticaretine 1 milyon liralık darbe vurulduğu açıklandı.
Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotim ekipleri, merkez Seyhan ilçesinin Barbaros mahallesinde torbacıların elebaşı olduğu öne sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan Metin Ergün'ün bir evde saklandığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Özel Harekat timlerinin de desteğini alarak 150 kişi ile evin etrafını kuşatıp, şüpheliyi yakaladı. Bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının korsan gösterilerine sahne olan bölgede yakalanan Metin Ergün kelepçelenerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
32 KİLO ESRAR, 5 BİN HAP, 18 GÖZALTI
Öte yandan Nartokimler, terör örgütü PKK'ın en büyük finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretine darbe vurmak için hız kesmeden operasyonlarını sürdürdü. Bir yandan kentin girişi noktalarında araç aramaları yapıp, bir yandan da sokak satıcılarına yönelik şok baskınlar gerçekleştiren ekipler, 18 uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 32 kilo esrar ve 5 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Terörün en önemli finans kaynakların olan uyuşturucu operasyonları ile, PKK'ya yaklaşık olarak bir milyon liralık maddi darbe vurulduğu açıklandı.
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