ABD'de sonuçlar ilan edilmeden Hillary Clinton'u başkan koltuğuna oturtan Aydın Doğan'ın Posta gazetesi, BBC'de de haber oldu. Dünya kanalı, tarihi skandala imza atan gazeteyi alay ederek yerden yere vurdu. Böyle bir hatanın nasıl yapıldığını anlamadıklarını duyurdu. Trump'ın ortağı olan Aydın Doğan'ın başta yayın yönetmeni olmak üzere uyardığı Posta çalışanları, dün özür yayınladı. Ama bu özür yazılarında da yine kendilerini çok komik bir biçimde savundu. "Zafer beklendiği gibi Clinton'ın oldu" ifadeleriyle verdikleri haber için, "Taşradan gelen oyları beklemeden Hillary Clinton'ı başkan ilan ettik. Aşırı sürat felaket getirdi" ifadesini kullandı.
Posta gazetesinin büyük hatası, sınırları aştı. Dünya medyası da dalgasını geçti. BBC'de yapılan haberde gazetenin büyük hatasıyla alay edildi!
Özür Postası
Posta’dan garip özür: Taşradan gelen oyları beklemeden Clinton’ı başkan ilan ettik; aşırı sürat felaket getirdi!
ABD'de sonuçlar ilan edilmeden Hillary Clinton'u başkan koltuğuna oturtan Aydın Doğan'ın Posta gazetesi, BBC'de de haber oldu. Dünya kanalı, tarihi skandala imza atan gazeteyi alay ederek yerden yere vurdu. Böyle bir hatanın nasıl yapıldığını anlamadıklarını duyurdu. Trump'ın ortağı olan Aydın Doğan'ın başta yayın yönetmeni olmak üzere uyardığı Posta çalışanları, dün özür yayınladı. Ama bu özür yazılarında da yine kendilerini çok komik bir biçimde savundu. "Zafer beklendiği gibi Clinton'ın oldu" ifadeleriyle verdikleri haber için, "Taşradan gelen oyları beklemeden Hillary Clinton'ı başkan ilan ettik. Aşırı sürat felaket getirdi" ifadesini kullandı.
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
yalancısınız her zaman doğan medyasına zerre kadar güvenen kimse yok yıllardır işinizi yapıyorsunuz yalan kumpas sahte belge bilgi alkı her türlü sahtekarlık sizde mevcut kimse bu saaten sonra size doğan medyasına ne güvenir ne inanır....
dogan a bir posta da USA dan
pisliklerin gazetesi
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.