Özür Postası

ABD'de sonuçlar ilan edilmeden Hillary Clinton'u başkan koltuğuna oturtan Aydın Doğan'ın Posta gazetesi, BBC'de de haber oldu. Dünya kanalı, tarihi skandala imza atan gazeteyi alay ederek yerden yere vurdu. Böyle bir hatanın nasıl yapıldığını anlamadıklarını duyurdu. Trump'ın ortağı olan Aydın Doğan'ın başta yayın yönetmeni olmak üzere uyardığı Posta çalışanları, dün özür yayınladı. Ama bu özür yazılarında da yine kendilerini çok komik bir biçimde savundu. "Zafer beklendiği gibi Clinton'ın oldu" ifadeleriyle verdikleri haber için, "Taşradan gelen oyları beklemeden Hillary Clinton'ı başkan ilan ettik. Aşırı sürat felaket getirdi" ifadesini kullandı.







Posta gazetesinin büyük hatası, sınırları aştı. Dünya medyası da dalgasını geçti. BBC'de yapılan haberde gazetenin büyük hatasıyla alay edildi!







