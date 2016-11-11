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Özür Postası

Posta’dan garip özür: Taşradan gelen oyları beklemeden ’ı başkan ilan ettik; aşırı sürat felaket getirdi!

Özür Postası

ABD'de sonuçlar ilan edilmeden Hillary 'u başkan koltuğuna oturtan Aydın Doğan'ın , BBC'de de haber oldu. Dünya kanalı, tarihi skandala imza atan gazeteyi alay ederek yerden yere vurdu. Böyle bir hatanın nasıl yapıldığını anlamadıklarını duyurdu. Trump'ın ortağı olan Aydın Doğan'ın başta yayın yönetmeni olmak üzere uyardığı Posta çalışanları, dün özür yayınladı. Ama bu özür yazılarında da yine kendilerini çok komik bir biçimde savundu. "Zafer beklendiği gibi Clinton'ın oldu" ifadeleriyle verdikleri haber için, "Taşradan gelen oyları beklemeden Hillary Clinton'ı başkan ilan ettik. Aşırı sürat felaket getirdi" ifadesini kullandı.



Posta gazetesinin büyük hatası, sınırları aştı. da dalgasını geçti. 'de yapılan haberde gazetenin büyük hatasıyla alay edildi!
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YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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do&#195;„&#197;&#184;rucu davut doÃ„Å¸rucu davut

yalancısınız her zaman doğan medyasına zerre kadar güvenen kimse yok yıllardır işinizi yapıyorsunuz yalan kumpas sahte belge bilgi alkı her türlü sahtekarlık sizde mevcut kimse bu saaten sonra size doğan medyasına ne güvenir ne inanır....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 15:15
NNNNN NNNNN

dogan a bir posta da USA dan

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 11.11.2016 10:10
T&#220;RK TÜRK

pisliklerin gazetesi

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.11.2016 08:42
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