Geçen hafta PKK/KCK terör örgütüne üye olma, terör örgütüne finans sağlama ve belediye ihalelerinde usulsüzlük suçlarından Varto Belediye Başkanı HDP'li Sabite Ekinci, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Başkan Ekinci, geçen 9 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konuldu. İçişleri Bakanlığı Varto Belediye Başkanı Sabite Ekinci'nin yerine kayyum olarak Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin'i atadı.
Kaymakam Mehmet Nuri Çetin konu ile ilgili olarak her hangi bir açıklama yapmadı.
O belediyeye de kayyum atandı
Muş'un Varto Belediyesi'ne İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin kayyum olarak atandı.
Geçen hafta PKK/KCK terör örgütüne üye olma, terör örgütüne finans sağlama ve belediye ihalelerinde usulsüzlük suçlarından Varto Belediye Başkanı HDP'li Sabite Ekinci, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Başkan Ekinci, geçen 9 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konuldu. İçişleri Bakanlığı Varto Belediye Başkanı Sabite Ekinci'nin yerine kayyum olarak Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin'i atadı.
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