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O belediyeye de kayyum atandı

'un Belediyesi'ne İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin kayyum olarak atandı.

O belediyeye de kayyum atandı

Geçen hafta PKK/KCK terör örgütüne üye olma, terör örgütüne finans sağlama ve belediye ihalelerinde usulsüzlük suçlarından Belediye Başkanı HDP'li Sabite Ekinci, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Başkan Ekinci, geçen 9 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konuldu. İçişleri Bakanlığı Varto Belediye Başkanı Sabite Ekinci'nin yerine kayyum olarak Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin'i atadı.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin konu ile ilgili olarak her hangi bir açıklama yapmadı.
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 14:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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cevapla 11.11.2016 17:00
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