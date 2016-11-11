Nefes kesen nohut!

Konya'da Muhammet Emin Ok, evinde arabasıyla oynarken birden rahatsızlandı. Öksürme, morarma ve nefes alamama şikayetiyle götürüldüğü hastanede ilk müdahalesi yapılan 10 aylık bebek Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Muhammet Emin'in akciğergirişinde nefes borusunutıkayan bir nohutparçası belirlendi. 5 milimetreliknohut parçasıoperasyonla çıkarıldı.
AİLESİ ÇOK ŞAŞIRDI
Bebeğin nefes alıp vermesi rahatladı, şikayetleri sona erdi. Anneanne Fatma Ergül (62), yanında oynarken topu ağzına alan Muhammet Emin'in, bir süre sonra öksürmeye başladığını söyledi. Su vererek rahatlatmaya çalıştığı torununun uyuyup uyandıktan sonra şikayetlerinin arttığını aktaran Ergül, nefes darlığı da oluşunca çok korktuklarını, hemen hastaneye koştuklarını anlattı. Bebeğin sağ akciğerinin karardığını görünce korkularının daha da arttığını dile getiren Ergül, "Boğazına nohut kaçmış denilince çok şaşırdık. Şok olduk çünkü böyle bir şeyi hiç tahmin etmiyorduk. Ölüm tehlikesi oluşmuş. Torunum sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum" dedi. Prof. Dr. Tamer Altınok, "Nohut parçası sağ akciğeri etkileyerek havalanmasını durdurmuş. Hava giriş çıkışıengellenmişdurumdaydı.Görüldüğü gibiküçük bir parçabile hayati riskoluşturabiliyor. Bu yüzden sürekli öksürme ve morarma şikayeti olmuş. Nohut parçasını aldıktan bir sonra çocuk çok rahatladı. Ailelerin daha dikkatli olması gerekli" diye konuştu.
* Prof. Dr. Tamer Altınok minik Muhammet'in ucuz kurtulduğunu belirterek, yabancı cismin akciğere kaçma olayının çoğunlukla 1 ila 2 yaşındaki çocuklarda görüldüğünü söyledi.
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