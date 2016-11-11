Maganda öldürdü

İstanbul Sefaköy'de geçen hafta aracına 3 kurşun isabet eden Mert Arabalı (22) başından vuruldu. Genç, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak altı gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi de dün toprağa verildi. Pazarcılık yaptığı öne sürülen şüpheli Burak B. (26) ise polise teslim oldu. İfadesinde "Kahvede oturuyordum. Hava almaya çıktım. Sokağa iki kişi geldi. Birisi elini montunun cebine soktu. 'Bunun iki dakikalık işi var' diyerek aralarında konuşuyorlardı. Onları husumetlilerim zannettim ve üzerlerine doğru ateş açtım" dedi. Silahının ruhsatsız olduğu ortaya çıkan Burak B. tutuklandı. Emniyetin tespitlerine göre; olay günü Arabalı'nın vurulduğu noktada beş el ateş eden Burak B.'nin sıktığı kurşunlardan biri, Arabalı'nın ensesine saplandı. O anların kaydedildiği kamera kayıtları incelendi. Suç aleti silah ile olay yerindeki ve Arabalı'nın ölümüne neden olan mermi çekirdeği Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındı. İstanbul Emniyeti'nin soruşturması sürüyor.



EMİR SOMER