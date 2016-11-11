Maganda öldürdü

İstanbul Sefaköy'de geçen hafta aracına 3 kurşun isabet eden Mert Arabalı (22) başından vuruldu. Genç, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak altı gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi de dün toprağa verildi. Pazarcılık yaptığı öne sürülen şüpheli BurakB. (26) ise polise teslim oldu. İfadesinde "Kahvedeoturuyordum. Havaalmaya çıktım. Sokağaiki kişi geldi. Birisi elinimontunun cebine soktu.'Bunun iki dakikalık işivar' diyerek aralarındakonuşuyorlardı.Onları husumetlilerimzannettim ve üzerlerine doğruateş açtım" dedi. Silahınınruhsatsız olduğu ortaya çıkanBurak B. tutuklandı. Emniyetin tespitlerine göre; olay günü Arabalı'nın vurulduğu noktada beş el ateş eden BurakB.'nin sıktığı kurşunlardan biri, Arabalı'nın ensesine saplandı. O anların kaydedildiği kamera kayıtları incelendi. Suç aleti silah ile olay yerindeki ve Arabalı'nın ölümüne neden olan mermi çekirdeği Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındı. İstanbul Emniyeti'nin soruşturması sürüyor.
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