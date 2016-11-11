Laf atma cinayeti

İstanbul Kadıköy'de dün 22 yaşındaki Okan A., yoldan geçen iki kişiyle bir kadına laf atma konusu nedeniyle tartıştı. Çıkan arbede bıçaklı kavgaya dönüştü. Karnından bıçaklanan Okan A. yaşamını kaybetti. Saldırganlar ise yaya olarak kaçtı. Gencin cansız bedeni otopsi işlemleri ve detaylı incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay yerindebulunduğu iddia edilen bir bıçakincelemeye alındı. Firar eden bıçaklı saldırganların eşkalleri tespit edildi. Emniyet güçleri kaçan katil zanlılarının peşine düştü.
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