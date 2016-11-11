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Laf atma cinayeti
İstanbul 'de dün 22 yaşındaki Okan A., yoldan geçen iki kişiyle bir kadına konusu nedeniyle tartıştı. Çıkan arbede ya dönüştü. Karnından bıçaklanan Okan A. yaşamını kaybetti. Saldırganlar ise yaya olarak kaçtı. Gencin cansız bedeni otopsi işlemleri ve detaylı incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunduğu iddia edilen bir bıçak incelemeye alındı. Firar eden bıçaklı saldırganların eşkalleri tespit edildi. Emniyet güçleri kaçan katil zanlılarının peşine düştü.

EMİR SOMER
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