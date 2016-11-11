'Kürt haklarını savunuyoruz' diyorlar, biz Kürt değil miydik?'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda kızları Zeynep Sevinçer'i kaybeden Ece ailesi, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Bölücü terör örgütü mensuplarınca 4 Kasım'da düzenlenen ve polis memurları Semih Turgut ile İsmail Mavitaş'ın şehit olduğu, 9 sivilin yaşamını yitirdiği ve 100'ü aşkın kişinin de yaralandığı saldırıda 2 çocuk annesi olan kızları Zeynep Sevinçer'i kaybeden Ece ailesi, terör örgütü PKK'yı lanetledi.

"BEN KÜRT'ÜM BENİM HAKKIMI SAVUNMA"

Terör saldırısında kızını kaybeden baba Veysi Ece, bölücü terör örgütüne tepki göstererek, "Kızım şehit oldu. Geride 2 yetim bıraktı. Biri 4 aylık, biri 4 yaşında. Terörü lanetliyoruz. 'Kürt hakkını savunuyoruz' diyorlar, biz Kürt değil miydik? Eğer Kürt'ün hakkını öldürmekle savunuyorsan, ben Kürt'üm benim hakkımı savunma. Benim hakkımı öldürmekle niye savunuyorsun? Öldüreceksen savunma beni. Sen zalimsin, zalimler için yaşasın cehennem." diye konuştu.

"KÜRT HALKINI BENİ ÖLDÜREREK Mİ SAVUNUYORSUN?"

Terör saldırılarını yapanlar için idam cezası verilmesini istediklerini aktaran Ece, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a çağrıda bulunduğunu belirtti.

"İdam istiyoruz. 'Edi bese', yeter. Oy dedin, sana oy verdiler, milletvekili dedin, sana milletvekili verdiler. Belediye dedin, bütün belediyeleri sen aldın. Sen ne verdin bize? Bomba verdin. Şehrin içinde bomba patlatıyorsun. Şehirde Kürt halkı var. Bombayı patlatınca Kürt halkının öleceğini bilmiyor musun? Kürt hakkını bu şekilde mi savunuyorsun? Beni öldürerek mi savunuyorsun?" ifadelerini kullanan Veysi Ece, terör örgütünün Kürtlerin hakkını savunmadığını vurguladı.

"EY PKK, SEN BİZİ SAVUNMUYORSUN"

Ece, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben dilimi rahat bir şekilde konuşuyorum. Benim dilimi savunma. Ben her yerde dilimi konuşabiliyorum. Bunlar ABD ve İsrail'in maşalarıdır. Her gün Kürt ölüyor. Ölen Kürt, öldüren Kürt. Kimdir bunlar? Eski bakanımız Mehdi Eker taziyemize geldi. Kürtçe konuştu. Bu zulüm yeter. Yaptığınız zulümdür. Ey PKK, sen bizi savunmuyorsun. Sen ABD ve İsrail'in maşasısın. Git başkalarını kandır. Kürtleri kandıramazsın. Artık Kürtler de uyansın yeter, nereye kadar."

"KIZIM NE YAPTI SİZE?"

Kızlarını kaybettikten sonra eşinin uyuyamadığını ve sürekli ağladığını bildiren Ece, "Ciğerimizi yakıyorsun. Ciğerimizi yakanlar hem bu dünyada hem de diğer dünyada inşallah cehennemin en dibine gidip azaplarını çekerler. İçim yanıyor. Ben her gün ölüyorum. Kızım şehit oldu, onun acısından her gün ölüyorum. Kızım ne yaptı size? Evinde oturuyordu, namazında niyazında birisiydi. Çocuklarına kahvaltı hazırlıyordu. Çocuklarını kaldırıp onlara kahvaltı verecekti. 10 gün önce o eve taşınmıştı. Bırakmadılar otursun." ifadelerini kullandı.

Devletten memnun olduklarına, terör örgütünün saldırıları sonucu bütün güzelliklerin yok olduğuna, huzur kalmadığına dikkati çeken Veysi Ece, hakkını helal etmediğini kaydetti.

"BU KADAR DA ALÇAKLIK OLMAZ"

Taziyelerine gelen HDP ve DBP'lileri kovduklarını aktaran Ece, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizi öldürüyorlar, bir de yasımıza geliyorlar. Sende ne yüz var? Sen ne yüzsüz, ne utanmazsın. Öldürüp, bir de 'yasınıza geldim' diyorsunuz. Bizim kadınlar onları kovdu. Onları vurmak istediler, millet araya girdi. Hem zalimlik yap, öldür, bir de utanmadan, arlanmadan 'biz yasınıza geldik'. Hangi yüzle? Biraz utanın, bu kadar da alçaklık olmaz. Millet kuzudur, hem öldüreceğim, hem yasına gideceğim. Bari yasıma gelme. Acıma acı katma. Allah'ın laneti üzerinize olsun."

"ALLAH PKK'LILARI KAHRETSİN"

Terör örgütü PKK'yı lanetleyen anne Hayriye Ece ise terör örgütünün binlerce kadın ve çocuğu zalimce öldürdüğünü anlattı.

"Allah kahretsin, o çocukların hakkını bırakmasın. Allah PKK'lıları kahretsin. Allah zalimleri kahretsin, onlara oy veren de arka çıkan da kim olursa olsun. 2 zavallı çocuk ne yaptı onlara? Küçük torunum 'annemiz nerede' diye soruyor, biz de 'hastanede' diyoruz. Bebek daha süt emiyor." diyen Ece, terör örgütünün askerleri, polisleri ve vatandaşları zalimce öldürdüğünü dile getirdi.

"BİZ ONLARDAN DAVACIYIZ"

Kızının ardında 2 yetim çocuk kaldığını aktaran Ece, "Ne hakları var buna? ABD ve İsrail onların boynuna tasmayı takmış, silah ve para verip 'öldürün' diyor. Allah hakkımızı bu dünyada da öbür dünyada da bırakmasın. Biz onlardan davacıyız. Cumhurbaşkanımıza, devletimize sesleniyoruz, bu kan yerde kalmasın." dedi.