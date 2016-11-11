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Katil evlat !

10 gün önce üvey annesini boğarak öldüren cani evlat, kayıp ilanı bastırıp dağıttı. Mahalleye koku yayılınca, ortaya çıktı

Katil evlat !
Ordu'nun ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Nargül Ölmez, geçen 31 Ekim günü, aniden ortadan kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulunurken, üvey oğlu Telat İ'de, fotoğraflı kayıp ilanı bastırarak, kentte dağıttı. Ancak, önceki gün Telat İ'nin evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları polisi aradı. Eve giden ekipler ise 'in cesediyle karşılaştı. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Ölmez'in, cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Telat İ'nin, emniyetteki sorgusunda, i itiraf ettiği ve üvey annesini kendisinin öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

HAMZA ALP
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