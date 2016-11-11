Katil evlat !

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki NargülÖlmez, geçen 31 Ekim günü, aniden ortadan kayboldu. Yakınları polise kayıp başvurusunda bulunurken, üvey oğlu Telat İ'de, fotoğraflı kayıp ilanı bastırarak, kentte dağıttı. Ancak, önceki gün Telat İ'nin evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları polisi aradı. Eve giden ekipler ise Nargül Ölmez'in cesediyle karşılaştı. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Ölmez'in, cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderilmek üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Telat İ'nin, emniyetteki sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği ve üveyannesini kendisinin öldürdüğünüsöylediği öğrenildi.
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