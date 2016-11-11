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Kara yazı!

, işyerinde kendini asarak etti Kocasının cansız bedeniyle karşılaşan genç kadın sinir krizi geçirdi

Kara yazı!
Kocasının işyerine giden kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Feryatları ise yürek dağladı. 'da önceki gün lik yapan Tamer Şimşekyılmaz işyerine gitti. Daha sonra da eşi Ayla Şimşekyılmaz dükkana uğradı. Ancak eşini bir türlü bulamadı. Kocasına seslenip aramaya başladı. Bu sırada masa üzerinde "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı bir not buldu. Kadın, odalara bakarken banyoda eşini iple asılı halde buldu. Genç kadının çığlığı üzerine işyerine giden komşuları ambulans çağırdı. Olay yerine giden ekipler, Şimşekyılmaz'ın öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren genç kadın ise bayıldı. Ambulansa alınarak sakinleştirici verildi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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