Kara yazı!

Kocasının işyerine giden kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Feryatları ise yürek dağladı. Adana'da önceki gün dövmecilik yapan Tamer Şimşekyılmaz işyerine gitti. Daha sonra da eşi Ayla Şimşekyılmazdükkana uğradı. Ancak eşini birtürlü bulamadı. Kocasına sesleniparamaya başladı. Bu sırada masa üzerinde "Ölümümden kimse sorumludeğildir" yazılı bir not buldu. Kadın, odalara bakarken banyoda eşini iple asılı halde buldu. Genç kadınınçığlığı üzerine işyerine gidenkomşuları ambulans çağırdı. Olayyerine giden ekipler, Şimşekyılmaz'ınöldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren genç kadın ise bayıldı. Ambulansa alınarak sakinleştirici verildi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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