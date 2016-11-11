"Kandil'in tepesine çöktüğümüzde gidip oraya da sahip çıksınlar "

Trabzon ve Rize'deki programlar için Başbakan Binali Yıldırım ile Trabzon'a gelen Bakan Soylu, Atatürk Meydanı'nda halka hitap etti.

Soylu, Başbakan Yıldırım'ın, Ovit'te ışıkla buluşma törenine katılacağını, bir eserin daha son hamlesini milletle bir araya getireceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var, her zaman söylüyor ve kendimize rehber ediniyoruz; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' 14 yıldır bir büyük yatırım hamlesinin içinde Türkiye, onların kahramanlarından birisi de Sayın Başbakanımız." ifadesini kullandı.

Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün, dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandığını, bugün de şehadet haberinin geldiğini dile getiren Soylu, saldırının kalleşçe, adice, haince olduğunu ve bu ülkenin güzel evlatlarından birisini aldığını söyledi.

Şehit kaymakam Safitürk'ün, 3 gün önce Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan toplantıya katıldığını anlatan Soylu, "Hem kaymakam olup hem de belediye başkanlığı görevini korkusuzca yapan ve büyük hizmetler veren ve her bir hizmetini anlatırken bu vatana, toprağa, millete olan sevgisini gönlü ile beraber ortaya koyan o insanlardan birisiydi Muhammet Fatih, yiğit bir adamdı. Toplantıda sözlerini bitirirken, 'Kıymetli Başbakanım, merak etmeyin, onların yıllardır yapamadığı hizmetleri, biz bu topraklara ve bu insanlara yapacağız. Asfalt da yapacağız, suyu da götüreceğiz, çocuklarımızı parklarla buluşturacağız ve PKK'ya, eşkıyaya giden paraları bu milletin hizmetine sunacağız, hiç merak etmeyin' diyen yiğit bir gönlü ortaya koymuştur. O, bugün şehit." dedi.



"BABASI VAKAR İNSAN, GÜZEL İNSAN"

Soylu, şehit kaymakamın babasının sözlerine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Babası vakar insan, güzel insan, öyle bir söz ortaya koydu ki 'Vatan sağ olsun, ben de ölmeye hazırım.' Bu, bugün Türkiye'nin başına çorap örmeye çalışanların anlayamayacağı bir cümledir. HDP'nin sıralarına oturup da orada büyükelçi sıfatıyla beraber terör örgütüne destek verenlerin anlayamayacağı, onların hesap edemeyeceği bir cümledir. 15 Temmuz'da kahramanlık ortaya koyanları henüz daha anlayamayanların da anlayamayacakları bir cümledir. Şu çok nettir ve çok açıktır, kuvvetli ve cesur bir Başbakanımız var. 'Taarruz var, terör örgütünün kökünü kazıyana kadar mücadele edeceğiz' diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, bakan arkadaşlarımız, Hükümetimiz kararlıdır. Büyükelçilere bir tavsiyemiz var, yakında Kandil'in tepesine çöktüğümüzde gidip oraya da sahip çıksınlar, yürekleri yetiyorsa."



"NE YAPARLARSA YAPSINLAR..."

Halkın emrine amade olduklarına dikkati çeken Soylu, "Bilin ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı gecenin ikisine, üçüne, dördüne kadar çalışıyor. 24 saatin, 20 saati hizmet veren bir kadroyla beraber, biz efendi olmaya değil, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, hizmetkar olmak için emrinize amadeyiz. Biz bir taraftan yatırımlarımızı yapacağız, bir taraftan terörün kökünü kazıyacağız, bir taraftan da 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte gideceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, dünyanın ilk 10 büyük devletinden birisi olacağız." diye konuştu.

Soylu, terörle mücadelenin aynen devam edeceğini vurgulayarak, "Kim ne iltisakı varsa bulacağız ve hukukun önüne çıkaracağız ve gereğini yerine getireceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, sizin ortaya koyduğunuz kararlılık, azim ve bu destek bizim en büyük kuvvetimiz ve gücümüzdür, size mahcup olmayacağız. Allah bizi, size mahcup etmesin." değerlendirmesinde bulundu.