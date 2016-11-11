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Jandarma imam hattı

Teröristbaşı Gülen ve kanlı örgütü orduya sızdı. Üniformalı hainler sivil imamlardan emir aldı. yapmaya kalkıştı. Jandarma Genel Komutanlığı İmamı’nın ise Şemsi Zafer Yalçın olduğu ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan teröristin, ABD’ye kaçtığı saptandı

Jandarma imam hattı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün hainleri, gecesi yapmaya kalkıştı. TSK'nın içine yuvalanan üniformalı 'cüler halkına bombalar yağdırdı. Kalleş gecenin ise 'da iki derin adresi vardı. Birincisi , diğeri Jandarma'ydı. Darbe gecesi FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olan Adil Öksüz, Akıncı'da gözaltına alındı.



BİR FİRARİ DE ZİYA ABAY
Ancak ilginç bir şekilde serbest bırakıldı. Öksüz'le birlikte üste yer alan ve adlı FETÖ'cüler tutuklandı. Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in sivil imamlara verdiği baş selamı gündemi sarstı. Şimdi de FETÖ'nün Jandarma imamı ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma'daki yapılanmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı imamının Şemsi Zafer Yalçın olduğu ortaya çıktı. Fotoğraflı teşhisi de yapılan Şemsi Zafer Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi ama adresinde bulunamadı. Zanlının Pensilvanya'ya kaçtığı vurgulandı. Hatta bir süre önce de teröristbaşının sohbetinde yer alırken çekilmiş görüntüsü de internet sitesinde yayınlandı. Yalçın ile yine Jandarma yapılanması içerisinde "müdür" seviyesindeki olduğu tespit edilen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu arada Yalçın'ın ismi soruşturmayı yürüten İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Can Tuncay'ın dinlediği bazı tanıklar tarafından verilmişti. Tanıkların iddiasına göre Yalçın, Jandarma Genel Komutanlığı imamıydı ve bütün Türkiye'deki FETÖ mensubu 'jandarmalar' ona bağlıydı.
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