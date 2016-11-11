Jandarma imam hattı

Teröristbaşı Gülen ve kanlı örgütü orduya sızdı. Üniformalı hainler sivil imamlardan emir aldı. Darbe yapmaya kalkıştı. Jandarma Genel Komutanlığı İmamı’nın ise Şemsi Zafer Yalçın olduğu ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı bulunan teröristin, ABD’ye kaçtığı saptandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün hainleri, 15 Temmuz gecesi darbe yapmaya kalkıştı. TSK'nın içine yuvalanan üniformalı FETÖ'cüler halkına bombalar yağdırdı. Kalleş gecenin ise Ankara'da iki derin adresi vardı. Birincisi Akıncı Üssü, diğeri Jandarma'ydı. Darbegecesi FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olanAdil Öksüz, Akıncı'da gözaltına alındı.
BİR FİRARİ DE ZİYA ABAY
Ancak ilginç bir şekilde serbest bırakıldı. Öksüz'le birlikte üste yer alan Kemal Batmaz ve Harun Biniş adlı FETÖ'cüler tutuklandı. Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in sivil imamlara verdiği baş selamı gündemi sarstı. Şimdi de FETÖ'nün Jandarma imamı ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün Jandarma'daki yapılanmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı imamının Şemsi Zafer Yalçın olduğu ortaya çıktı. Fotoğraflı teşhisi de yapılan Şemsi Zafer Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi ama adresinde bulunamadı. Zanlının Pensilvanya'ya kaçtığı vurgulandı. Hattabir süre önce de teröristbaşının sohbetindeyer alırken çekilmiş görüntüsü deinternet sitesinde yayınlandı. Yalçın ile yine Jandarma yapılanması içerisinde "müdür" seviyesindeki olduğu tespit edilen Ziya Abay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu arada Yalçın'ın ismi soruşturmayı yürüten İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Can Tuncay'ın dinlediği bazı tanıklar tarafından verilmişti. Tanıkların iddiasına göre Yalçın,Jandarma Genel Komutanlığıimamıydı ve bütün Türkiye'dekiFETÖ mensubu 'jandarmalar'ona bağlıydı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.