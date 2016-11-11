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'da elektrik kesintisi

'un 9 ilçesinin bazı mahallelerine 13 Kasım'da elektrik verilemeyecek.

İstanbulda elektrik kesintisi
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.00-12.00'de Küçükbakkalköy Mahallesi Tandoğan, Cengiz Topel, Fevzipaşa, Hülya sokakları, Beykoz'da 09.00-17.00'de Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Değirmenler Çıkmazı, Beykoz sokakları, Maltepe'de 10.00-14.00'te Zümrütevler Mahallesi Cem Sokak,15.00-18.00'de Küçükyalı Mahallesi Gelincik, Köroğlu sokakları, Pendik'te 09.00-17.00'de Sanayi Mahallesi Yılmaz, Ensar sokakları, 10.00-18.00'de Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca ve Yeşim sokakları elektrik alamayacak.

Sancaktepe'de 09.00-12.00'de Paşaköy Mahallesi Paşaköy, Adem, Leylak, Saygı, Atatürk sokakları, Sultanbeyli'de 08.00-18.00'de Akşemsettin Mahallesi 6, 5, 3, İbrişim, Gülseren, Feyzullah, Eşrefbey, Tomurcuk, Fatih, Atatürk, Nadide, Muharrem, Kaftan, Lüfer, Abdurrahman Gaz, Ürgüp sokakları, Tuzla'da 09.00-15.00'de, Tepeören Mahallesi Aromatik Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.

Ümraniye'de 01.00-07.00'de, Yukarı Dudullu Mahallesi Metanet, Bayrak, Nazlı, Ünal, Nebioğlu, Natoyolu, Kerem, Sanatkarlar, Ekin sokakları, 09.00-18.00'de Şerifali Mahallesi Beyan, Dergah sokakları, Üsküdar'da 08.00-17.00'de, Kandilli Mahallesi Kandilli Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 17:22
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