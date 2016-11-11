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ına yolda

İş adamına yolda infaz
İstanbul 'de önceki gün işadamı Ümit Alemdar (47), evinden çıktı. Aracını park ettiği yere doğru yürüyen Alemdar, bu sırada yanına yaklaşan ve içinde 2 kişi bulunan araçtan kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 7 kurşun isabet eden talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Alemdar kaldırıldığı hastanede öldü. Polis, işadamının piyasaya yüklü miktarda borcu olduğunu ve bu nedenle tehdit edildiğini belirledi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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