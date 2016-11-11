İş adamına yolda infaz

İstanbulBakırköy'deöncekigün işadamıÜmit Alemdar(47), evindençıktı. Aracınıpark ettiği yeredoğru yürüyenAlemdar,bu sırada yanınayaklaşan veiçinde 2 kişi bulunan araçtan kurşun yağmurunatutuldu. Vücuduna 7 kurşun isabeteden talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı.Ağır yaralanan Alemdar kaldırıldığı hastanedeöldü. Polis, işadamının piyasayayüklü miktarda borcu olduğunu vebu nedenle tehdit edildiğini belirledi.Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler,saldırganları yakalamak için çalışmabaşlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.