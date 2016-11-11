İlk ByLock iddianamesi

İzmir'deki FETÖ soruşturmaları kapsamında ilk ByLock iddianamesi hazırlandı. İddianamede, hainlerin kullandığı ByLock programıyla ilgili önemli veriler yer aldı. İddianameyegöre program, TÜBİTAK'ta çalışan FETÖ'cü mühendislertarafından 24 Aralık 2014sonrasında özel bir yazılımlayeniden yapılandırıldı. MİT'in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de toplam 215 bin kişi "ByLock" kullandı. Bu kişilerin gönderdiği 18 milyon mesajdan 17 milyonunun içeriği de çözüldü. 2010 KPSS soruşturmasında tüm soruları doğru cevaplayan 3 bin 227 şüpheliden 700'ünün aktif şekilde ByLock kulandığı anlaşıldı. MİT ayrıca 3.5 milyon e-postadan2.5 milyonunun içeriğini deçözümledi.
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