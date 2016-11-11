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İlk iddianamesi

İlk ByLock iddianamesi
İzmir'deki soruşturmaları kapsamında ilk iddianamesi hazırlandı. İddianamede, hainlerin kullandığı ByLock programıyla ilgili önemli veriler yer aldı. İddianameye göre program, TÜBİTAK'ta çalışan FETÖ'cü mühendisler tarafından 24 Aralık 2014 sonrasında özel bir yazılımla yeniden yapılandırıldı. MİT'in yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de toplam 215 bin kişi "ByLock" kullandı. Bu kişilerin gönderdiği 18 milyon mesajdan 17 milyonunun içeriği de çözüldü. 2010 KPSS soruşturmasında tüm soruları doğru cevaplayan 3 bin 227 şüpheliden 700'ünün aktif şekilde ByLock kulandığı anlaşıldı. MİT ayrıca 3.5 milyon e-postadan 2.5 milyonunun içeriğini de çözümledi.
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