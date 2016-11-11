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Hain saldırıyı o örgüt üstlendi

Mardin'in Kaymakamlığına düzenlenen hain saldırıyı terör örgütünün kendilerine YPS adını veren gençlik yapılanması üstlendi.

Hain saldırıyı o örgüt üstlendi

Mardin'in Kaymakamlığında dün düzenlenen ve Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu 3 kişinin yaralandığı saldırıyı, terör örgütünün kendilerine YPS adını veren gençlik yapılanması üstlendi.

PKK'ya yakın internet sitelerinde yer alan açıklamada, saldırının Derik'te öldürülen teröristler için misilleme amacıyla yapıldığı belirtildi.
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 16:04
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