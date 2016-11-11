Hain saldırıyı o örgüt üstlendi

Mardin'in Derik Kaymakamlığında dün düzenlenen ve Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu 3 kişinin yaralandığı saldırıyı, PKK terör örgütünün kendilerine YPS adını veren gençlik yapılanması üstlendi.
PKK'ya yakın internet sitelerinde yer alan açıklamada, saldırının Derik'te öldürülen teröristler için misilleme amacıyla yapıldığı belirtildi.
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