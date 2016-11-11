Güvenlik alarmı

10 Kasım Atatürk'ü Anma törenleri kapsamında Anıtkabir'de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Anıtkabir'de, Cumhurbaşkanlığı'nda görevli özel harekat polisleri de görev yaptı. Devlet erkanından sonra törene rütbeli askerler katıldı. Giriş kapısında askerlerin kimlikleri elektronik kimlikkart okuyucularıyla tek tek kontrol edildi. Daha sonra askerler Aslanlı Yol'da ilerleyerek Ata'nın huzuruna çıktı.
TÖREN İPTAL EDİLDİ...
Öte yandan TSK, dün saat 15:00'te Anıtkabir'de "Ata'nın Huzurunda Ordu MilletEl Ele" adı altında bir etkinlik düzenleyecekti. Törende, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar öncülüğünde bin 881 çift kırmızı ve beyaz dilek balonu uçurulması planlanıyordu. Ancak güvenlik gerekçesiyle program iptal edildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile kuvvet komutanları öğleden sonra Şırnak'a gitti.
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