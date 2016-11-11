Gemi dolusu kaçak

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir gemide 360 mülteci yakalandı. 'Eniz' adlı Türk bayraklı yük gemisi, İstanbul Ahırkapı'dan 3 mürettebatıyla yola çıktı. Kaçak göçmenler, yine İstanbul'dan otobüslerle Gelibolu tersanesi yakınlarındaki eski bir iskeleye geldi. Gece saatlerinde buraya yanaşan gemi, göçmenleri aldı. 5 mil gittikten sonra, sahil güvenlik gemiye "dur" ihtarında bulundu. Durmayan gemi karaya oturdu. Sahil güvenlik ekipleri gemiye çıkarak, alt bölümlerde gizlenen kaçak göçmenleri yakaladı. Hangara alınan göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
YÜK GEMİSİNDEN 360 KİŞİ ÇIKTI
İlk kez bir yük gemisi ile umuda yolculuğa çıkan göçmenler sahil güvenlikten kaçamadı.
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