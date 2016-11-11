Gece baskını

Adana'da dün emniyet güçleri, kaçak işçi çalıştıran ve müşterilere izinsiz canlı müzik sunan bar ve gece kulüplerine baskın yaptı. Toplam 300 polisin katıldığı uygulamada, 40 adreste arama yapıldı. Umuma açık yer denetlemesi kapsamında evrak eksiği olan çok sayıda mekana işlem yapılırken, buralarda çalışan 70 kadın ise kimlik tespiti için karakola götürüldü.