Gaspçı tanıdık çıktı

Konya'da dün Rifat İ., 19 yaşındaki B.B.'yi motosikletiyle takip etti. Genç kadının, çantasını aldı. Daha sonra da kaçtı. B.B. ifadesinde, çantasını zorla alan kişinin daha önceden para karşılığı ilişkiyegirdiği müşterisi Rifat İ. olduğunubelirtti. Polis, hemen harekete geçti. Suç dosyası kabarık olan gaspçı, kısa bir süre sonra yakalandı. Çantadan 200 lira ile cep telefonunu alarak, çantayı olay yerine yakın bir yere attığını belirten şüpheli tutuklandı.
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