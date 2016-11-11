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çı tanıdık çıktı

Gaspçı tanıdık çıktı
Konya'da dün Rifat İ., 19 yaşındaki B.B.'yi motosikletiyle takip etti. Genç kadının, çantasını aldı. Daha sonra da kaçtı. B.B. ifadesinde, çantasını zorla alan kişinin daha önceden para karşılığı ilişkiye girdiği müşterisi Rifat İ. olduğunu belirtti. Polis, hemen harekete geçti. Suç dosyası kabarık olan çı, kısa bir süre sonra yakalandı. Çantadan 200 lira ile cep telefonunu alarak, çantayı olay yerine yakın bir yere attığını belirten şüpheli tutuklandı.
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