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Florhasan

19 yaşındaki , inşaatta çalışırken 32 bin volt elektriğe kapıldı. Mucizevi şekilde hayatta kaldı

Florhasan
Antalya'da 4 ay önce bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Hasan Kayar, beton pompasının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu 32 bin volt elektriğe kapıldı. Binlerce volt elektriğin sağ elinden girip ayak tabanlarını patlattığı Kayar, bir hafta yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavisi süren işçi, perde betonu döktüğü sırada 32 bin volt elektriğe kapıldığını belirterek, "Alanya şehir şebeke cereyanı üzerimden geçmiş. Doktorlarım hayatta kalmamın mucize olduğunu söylüyor" dedi. Kayar, elektriğe kapılmasının ardından çalıştığı 8.5 metre yükseklikteki perde betondan kepçe yardımıyla indirildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

6 AMELİYAT GEÇİRDİ!
"Olay sırasında sağ elim ve her iki ayağımda patlama ve doku kayıpları oluşmuş. Sağ elim ve iki ayağıma bacaklarımdan alınan doku nakilleri gerçekleştirildi. Şu ana kadar 6 geçirdim. Sanırım 4-5 kez ameliyat daha olacağım" Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, 'ın ölümden döndüğünü, söyledi. Özkan, "Elden giren elektrik akımı ayaklar veya vücudun bir başka bölgesinden çıkabilir. Hasta gerekli tedavileri yapıldıktan sonra bize geldi. Şu ana kadar 6 ameliyat yapıldı. Daha sonra gerçekleştireceğimiz operasyonlar ve fizik tedavi sürecinden sonra sağlıklı günlerindeki gibi olmasa da ihtiyaçlarını görebilecek hale gelecektir" diye konuştu.
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