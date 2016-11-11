Antalya'da 4 ay önce bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan HasanKayar, beton pompasının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu 32 bin volt elektriğe kapıldı. Binlerce volt elektriğinsağ elinden girip ayak tabanlarını patlattığıKayar, bir hafta yoğun bakımdatedavi gördü. Tedavisi süren işçi, perde betonu döktüğü sırada 32 bin volt elektriğe kapıldığını belirterek, "Alanya şehir şebeke cereyanı üzerimden geçmiş. Doktorlarım hayatta kalmamın mucize olduğunu söylüyor" dedi. Kayar, elektriğe kapılmasının ardından çalıştığı 8.5 metre yükseklikteki perde betondan kepçe yardımıyla indirildiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:
6 AMELİYAT GEÇİRDİ!
"Olay sırasında sağ elim ve her iki ayağımda patlama ve doku kayıpları oluşmuş. Sağ elim ve iki ayağımabacaklarımdan alınan doku nakillerigerçekleştirildi. Şu ana kadar 6 ameliyat geçirdim. Sanırım 4-5 kez ameliyat daha olacağım" Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlenen Özkan, Hasan Kayar'ın ölümden döndüğünü, söyledi. Özkan, "Elden giren elektrik akımı ayaklar veya vücudun bir başka bölgesinden çıkabilir. Hasta gerekli tedavileri yapıldıktan sonra bize geldi. Şu ana kadar 6 ameliyat yapıldı. Daha sonra gerçekleştireceğimiz operasyonlar ve fizik tedavi sürecinden sonra sağlıklı günlerindeki gibi olmasa da ihtiyaçlarını görebilecek hale gelecektir" diye konuştu.
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