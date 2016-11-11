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ile ’nın zehir trafiği...

FETÖ ile PKK’nın zehir trafiği...
Emniyet; terör örgütleri ile arasındaki trafiğini ortaya çıkardı. Dubai merkezli olarak düğmeye basıldı. Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Erzurum'da operasyon yapıldı. FETÖ ve PKK üyesi 24 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında örgütün sözde lideri İbrahim I. da vardı. Ayrıca piyasa değeri 25 milyon TL olan 800 bin adet uyuşturucu hap, 252 kg kokain ile 5 kg esrar ve 226 kök Hint keneviri bitkisinin de ele geçirildiği açıklandı. Zanlıların çocuklarının ise FETÖ'ye ait okullarda eğitim gördüğü ortaya çıktı. Bu okullara da "himmet" adı altında para transferi yapıldığı saptandı.
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