FETÖ ile PKK’nın zehir trafiği...

Emniyet; terör örgütleri FETÖ ile PKK arasındaki uyuşturucu trafiğini ortaya çıkardı. Dubai merkezli olarak düğmeye basıldı. Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Erzurum'da operasyon yapıldı. FETÖ ve PKK üyesi 24 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında örgütün sözde lideri İbrahim I. da vardı. Ayrıca piyasa değeri 25 milyon TL olan 800 bin adet uyuşturucu hap, 252 kg kokain ile 5 kg esrar ve 226 kök Hint keneviri bitkisinin de ele geçirildiği açıklandı. Zanlıların çocuklarınınise FETÖ'ye ait okullarda eğitimgördüğü ortaya çıktı. Bu okullara da "himmet" adı altında para transferi yapıldığı saptandı.
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