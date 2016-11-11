FETÖ hedef gösterdi PKK şehit etti

PKK'lı teröristler, Mardin'in Derik Belediyesi'ne kayyum atanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü hedef aldı. Derik ilçesinde terör örgütü PKK'nın kaymakamlık binasına el yapımı patlayıcıyla düzenlediği saldırıda Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk şehit oldu.

Teröristler, eylül ayında Derik Belediyesi'ne kayyum atanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün makam odasına önceden çanta içinde bıraktıkları el yapımı patlayıcıyı, dün saat 12.15'te uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Bir grup PKK'lı terörist, Hükümet Konağı'na el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenledikten sonra, binanın önünde güvenlik önlemi alan polislere uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polisin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma, teröristlerin ara sokaklara kaçmasıyla sona erdi. Saldırıda Kaymakam Safitürk dahil 4 kişi yaralanmıştı. Saldırıda yaralanan Safitürk bu sabah şehit düştü.

2015'te göreve gelen Safitürk'ün geride bıraktığımız aylar boyunca bölgede terör örgütü PKK'yla yoğun şekilde mücadele etmişti. PKK'lı teröristlere karşı aldığı önlemlerle dikkati çeken Safitürk, geçtiğimiz haftalarda Derik Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanmıştı.

HENDEKÇİLERLE SAVAŞTI

HDP'nin seçimlerin ardından PKK'nın talimatıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki belediyeleri aracılığıyla başlattığı hendek terörü, Derik'te de hissedildi. Hendek terörü ve sözde 'özerklik' söylemlerine karşı kararlı bir mücadele ortaya koyan Kaymakam Safitürk, hendekleri kapatmak için önemli kararları hayata geçirmişti.

PKK'YA KARŞI ASFALT ÖNLEMİ

PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurduğu Derik dahil 7 ilçe merkezindeki parke taşlı cadde ve sokaklar, patlayıcı tuzaklanmasını önlemek için 'asfalt' projesi geliştirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Derik Kaymakamlığı kısa sürede kritik noktalar asfaltlayarak, bomba tuzaklamalarının önüne geçti.

KALAN TUZAKLAR TEMİZLENDİ

PKK'lı teröristlerin ilçedeki kritik geçiş güzergahlarına tuzaklamış olduğu patlayıcılar da kısa süre içinde tamamen temizlendi. Emniyet ile Kaymakamlık bu noktada işbirliği ile PKK'lıların hain saldırılarının önüne geçti.

KAYYUM OLARAK ATANDI

DBP'li Derik Belediyesi'ne geçtiğimiz haftalarda kayyum olarak atanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, göreve gelir gelmez 'terörle mücadele' vurgusunda bulunmuştu.



Kayyum Başkan Safitürk, ilçe merkezinin 4 ayrı noktasında çocukların ve gençlerin spor yapabileceği, eğlenebileceği, büyüklerin de rahat nefes alabileceği 4 tesis için proje hazırladıklarını ve inşaat çalışmalarına başlandığını anlatmıştı.



FETÖ'NÜN TETİKÇİSİ HEDEF GÖSTERDİ

Öte yandan bir kaç önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı militanlarından Bülent Keneş'in HDP'li belediyelere atanan kayyumları hedef gösterdiği ortaya çıktı. İşte Keneş'in attığı o tweet:











