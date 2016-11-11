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Evlenmek için sattılar

Evlenmek için uyuşturucu sattılar
Adana'da dün narkotik polisinin eğitimli köpek Marko'nun yardımıyla şüpheli otomobilde yapılan aramada 25 kilogram madde ele geçirildi. Yakalanan ve sevgili oldukları öğrenilen Sami O. (45) ile Esma N. (38) gözaltına alındı. Sami O.'nun "Birbirimizi çok seviyorduk. Düğün yapacak paramız olmadığı için böyle bir yolu seçtik. uyuşturucuları İstanbul'da satıp, evlenecektik" dediği öğrenildi.

MURAT KARAMAN-ZİYA RAMOĞLU
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