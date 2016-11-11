Erdoğan Minsk Camisi'ni açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Minsk Camisi'nin açılış töreninde konuştu.



Sabah saatlerinde başkent Minsk'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülke milli marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Lukaşenko daha sonra ikili görüşmeye geçti.

İkili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Minsk Camisi'nin de açılışını yaptı.





ERDOĞAN, MINSK CAMİSİNİN AÇILIŞINDA KONUŞTU

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bu caminin Minsk şehrine kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu ibadethane Türk-Belarus dostluğunun da simgesi olacaktır. Belarus farklı köken ve inanca sahip insanların aynı çatı altında huzur ve barış içinde yaşadığı bir ülkedir. Belarus'un bu özelliğinin, içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemde çok değerli olduğuna inanıyorum. Bu güzel manzaraya maalesef dünyanın birçok ülkesinde rastlamak mümkün değildir. Avrupa'nın ülkelerinin bir kısmında hoşgörüsüzlük, kendinden olmayanı düşman görme gibi hastalıklar adeta veba gibi yayılıyor. Sırf kimliği, inancı, kılık kıyafeti farklı olduğu için insanlar ayrımcı politikaların, şiddetin muhatabı olabiliyor. Bilhassa canlarını kurtarmak, kendilerine güvenli bir gelecek kurabilmek için mazlumların Avrupa kapılarına dayandıkları, buralarda yaşadıkları dramları hepimiz izliyoruz. Türkiye olarak 6 yıldır Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen mültecileri burada anlatacak değilim. Onlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Çünkü inancımızın gereği budur. Bombalar altından kaçan insanlara kapılarımızı kapayamayız. Ben açılışını yaptığımızın bu cami kendisinin ülkesindeki Müslümanları sahiplendiğini Sayın Lukaşenko, hassasiyeti sebebiyle şahsım ve milletim adına tekrar kendilerini kutluyorum. Ve Belarus halkının turizmde en önemli destinasyon olarak ülkemizi görmesinin de halklarımızın kaynaşması bakımından ne kadar önemli olduğunu söylemeyi de görev telakki ediyorum.