Terör örgütü bağlantılı 370 derneğe operasyon!

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezince yapılan açıklamada, OHAL kanununun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 39 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen derneklerin faaliyetinin durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FETÖ bağlantılı 153, PKK/KCK bağlantılı 190, DHKP-C bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplamda 370 derneğin faaliyeti valiliklerimizce durdurulmuştur. Bunlara ilişkin inceleme, değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, terör örgütleriyle irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelemiz hız kesmeden kararlılıkla devam edecektir."