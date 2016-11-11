Derik saldırısı ile ilgili önemli gelişme!

Derik İlçesi Kaymakamlık binasında dün meydana gelen ve Kaymakam Muhammed Fatih Süfitürk'ün şehit olmasına neden olan bombalı saldırı ile ilgili soruşturma sürüyor. Dün soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Kaymakamlık çalışanlarının da bulunduğu şüpheli sayısı 30'u bulurken, gözaltına alınanların Mardin Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

Patlamada hafif yaralananların da ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü, halen tedavi altında kimsenin bulunmadığı belirtildi. Saldınının ardından gözaltına alınanlardan 2 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Patlamadan sonra dün ilçe merkezinde bir çok eve özel harekat timleri tarafından baskınlar düzenlenirken, ev baskınlarından da bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

KAYMAKAM GÖREVİNE DÜN BAŞLAMIŞTI

Dün makamında düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve bu sabah tedavi gördüğü Gaziantep'te hastanede şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün saldırıdan 3 gün önce İçişleri Bakanlığı'nın Belediyelere kayyum olarak atanan mülki idare amirleri ile ilgili toplantısına katılmak için Ankara'ya gittiği ve dün gelip göreve başladığı öğrenildi.

BOMBADA İKİ İHTİMAL

Soruşturmayı yürüten güvenlik birimleri, bombalı saldırı ile ilgili iki ihtimal üzerinde duruyor. Birinci ihtimal; Kaymakam ilçe dışında iken patlayıcı bir çanta içerisinde makam odasına konuldu ve dün Safitürk makamda iken uzaktan kumanda ile patlatıldı. İkinci ihtimalin ise; Kaymakam bulunmadığı sırada kendisine patlayıcı hediye paketi şeklinde kargo ile gönderildi ve paket açılırken patlama meydana geldi.

KAYMAKAM, 11 EYLÜL'DE KAYYUM OLARAK ATANMIŞTI

Derik Kaymakamlık makamında dün el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit olan ilçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk, İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Eylül'de 28 belediye yapılan görevlendirmeler sırasında, eş başkanları görevden alınan Derik ilçe Belediyesine kayyum olarak atanmıştı. Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, daha önce bölgede 2013 ile 2015 yılları arasında Bingöl'ün Kığı ilçesinde Kaymakamlık yapmıştı.

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK KİMDİR?

1981 yılında Sakarya'nın Geyve İlçesinde doğumlu olan Muhammed Fatih Safitürk 2004 Yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng) Bölümünden mezun oldu. 2005 Yılında Ulaştırma Bakanlığı, Savunma sekreterliği (memur) görevinde bulunan Safitürk, 2006-2008: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü (Uzm. Yrd.) olarak görev yaptı. Safitürk 2009 yılında Kastamonu Küre Kaymakam vekili 2010 Yılında University of Exeter, Politics, (Yüksek Lisans) tamamladıktan sonra 2011-2013 yıllarında Bolu Kıbrıscık Kaymakamı ve 2013-2015 Yıllarında Bingöl Kiğı Kaymakamlığı görevlerini yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığının son kaymakamlar kararnamesiyle Mardin'in Derik Kaymakamlığına atandı. Muhammet Fatih Safitürk evli ve bir çocuk babası. Şehit Kaymakam Safitürk'ün eşininde öğretmen olduğu belirtildi.