Derik kaymakamı şehit oldu

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Mardin'in Derik Kaymakamlığına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehitolduğunu bildirdi.

Yerlikaya, ambulans helikopterle Gaziantep'e getirilen Safitürk'ün Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından bu sabah 07.46'da yoğun bakım ünitesinde ebediyete intikal ettiğini belirtti.

Ali Yerlikaya, "Terör saldırısında şehit olan Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyorum." dedi.





BABA SAFİTÜRK: VATAN, UĞRUNA ŞEHİT OLAN VARSA VATANDIR

Şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Vatan, uğruna şehit olan varsa vatandır. Vatan uğruna ben de hazırım." dedi.

Şehidin babası Safitürk, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, terörü lanetledi.

Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren Safitürk, "Vatan, uğrunda şehit olan varsa vatandır. Vatan uğruna ben de hazırım. Oğlumu şehadete ulaştıranları Allah'a havale ediyorum, vatan sağ olsun. Allah, vatanımıza ve milletimize yardım eylesin. Allah, terörü destekleyenlerin kendi başlarına bela etsin." diye konuştu.