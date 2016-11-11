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kaymakamı şehit oldu

Mardin'in Kaymakamlığına 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan Kaymakam , tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Derik kaymakamı şehit oldu

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Mardin'in Kaymakamlığına 'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan Kaymakam 'ün, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede şehitolduğunu bildirdi.

Yerlikaya, ambulans helikopterle Gaziantep'e getirilen Safitürk'ün Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından bu sabah 07.46'da yoğun bakım ünitesinde ebediyete intikal ettiğini belirtti.

Ali Yerlikaya, "Terör saldırısında şehit olan Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyorum." dedi.

BABA SAFİTÜRK: VATAN, UĞRUNA ŞEHİT OLAN VARSA VATANDIR
Şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Vatan, uğruna şehit olan varsa vatandır. Vatan uğruna ben de hazırım." dedi.

Şehidin babası Safitürk, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, terörü lanetledi.

Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren Safitürk, "Vatan, uğrunda şehit olan varsa vatandır. Vatan uğruna ben de hazırım. Oğlumu şehadete ulaştıranları Allah'a havale ediyorum, vatan sağ olsun. Allah, vatanımıza ve milletimize yardım eylesin. Allah, terörü destekleyenlerin kendi başlarına bela etsin." diye konuştu.
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 09:30
YORUMLAR 17 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

der5ik güvenlikçileri yazıklar olsun bir kaymakamı koruyamadınız

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evet0
hayır1
cevapla 11.11.2016 14:51
EMİN EMİN

Sizin gibi babaların elleri değil ayaklarının altı öpülür.Böyle yiğit babalar olduktan sonra benim güzel ülkemi ölmeye kimsenin gücü yetmez.Babaya rabbimden uzun ömürler geride kalan tüm doslarına Allahtan sabırlar diliyorum.Türk Milletinin Başı sağolsun

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evet2
hayır0
cevapla 11.11.2016 14:07
EMİN EMİN

Böyle babaların değil elleri ayaklarının altı öpülür.Rabbim babası olarak size uzun ömür geride kalanlara sabırlar versin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 11.11.2016 14:05
yasar yasar

chp hdp pkk fetö = terör

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.11.2016 13:37
&#231;etin çetin

gani gani rahmet diliyorum ailesine sabır diliyorum makamının cennet olasını diliyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 11.11.2016 13:35
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