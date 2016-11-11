Dehşeti gördü

PKK’lı teröristlerin 3 korucu ve bir sivili şehit ettikleri hani saldırıya 6 yaşındaki Metin de şahit oldu. Kurşunlara hedef olan baba Yusuf Aydın da oğluna “Bu bir oyun” diyerek sakinleşmesini sağladı.
Van'ın Başkale İlçesi'nde PKK'lı teröristler, korucuları taşıyan bir minibüse uzun namlulu silahlarla saldırdı. Korkunç saldırıda, korucular Hüsnü Keskin, Ekrem Keskin ve Şahabettin Keskin ile çiftçi Mehmet Demir şehit oldu. Dehşet anları yaşanırken, kendi minibüsleriyle ilçeden köylerine dönen Yusuf Aydın ile oğlu 6 yaşındaki Metin de kurşunların arasında kaldı. Saldırı sırasında minibüse isabet eden kurşunlardan biri, aracı kullanan Aydın'ın yanağına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Aydın, aracın yönünü çevirip Başkale'ye doğru hareket etti. Aydın, minibüsü kullanırken, oğlu Metin'i de yaşananların biroyun olduğunu söyleyerek, teselli etmeyeçalıştı. Yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi'ne gelmeyi başaran Aydın tedaviye alındı, yaşadıklarını tek tek anlattı.
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