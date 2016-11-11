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  1. Tarihi sahtekarlık
  2. Evlenmek için uyuşturucu sattılar

Dehşet Saniyeleri!

22 yaşındaki O.E., sevgilisi ’in çocuğu olduğunu öğrenince evlenmekten vazgeçti. Öfkeli kadın durumu polis kuzenine anlattı. Bunun üzerine Demir’in kuzenleri ile ağabeyi O.E.’ye işkence yaptı, tecavüz etti...

Dehşet Saniyeleri!
Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. O.E. (22) adlı genç, 30 yaşındaki ile yaklaşık 5 ay arkadaşlık yaşadı. Saniye Demir evlenip, ayrıldığını ve 10 yaşında bir çocuğu olduğunu söyleyince O.E. evlenmekten vazgeçti. Bunun üzerine genç kadın durumu polis olan kuzeni Metin Demir'e (40) anlattı. Polis Demir ve kuzeni Yasin Demir (25), tabancayla tehdit ettikleri O.E.'yi dövüp, üzerine sıcak su döktüler. Sonra da paspas sopasıyla cinsel saldırıda bulundu.

38 YIL HAPİS İSTENİYOR
Öfkeli kuzenler, gencin başına çuval geçirdikten sonra kilime sardı ve bir araca koyarak Saniye'nin ağabeyi Ethem Demir'in yanına götürdüler. Ethem Demir, kafasına silah dayayıp, ölümle tehdit ederken, başka bir kişi de cinsel istismarda bulundu. Demir de cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra genci başka bir yere götürüp, Faruk Ö.'nün (52) yardımıyla dövdü. O.E.'ye kazma verip mezarını kazmasını istedi. Kazmaya gücü kalmayan gence "Ben vatan hainiyim. Darbeciyim" dedirterek telefona kaydetti. İşkence gören genç, 100 yıl Mahallesi'nde bir yere bırakıldı. Yaralı şekilde bulunan O.E. hastaneye kaldırılırken, Saniye, Ethem, Metin, Yasin Demir ile Faruk Ö. gözaltına alındı ve tutuklandı. Saniye Demir geçtiğimiz ay itiraz üzerine adli kontrolle tahliye edildi. Soruşturmayı tamamlayan savcı, sanıklar hakkında "Nitelikli yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel saldırı" suçlarından 20 ila 38 yıl arasında değişen hapis istemiyle dava açtı.

MEZARINI KAZDIRDILAR
Saniye Demir'in yakınları E.O.'yi sıcak suyla haşladı, feci şekilde dövdü. Yetmedi da bulundu ve o anları kameraya kaydetti. Mezarını da kazdırdıkları genç adamı ölmekten beter edip yol kenarına bıraktılar.
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