Dehşet Saniyeleri!

22 yaşındaki O.E., sevgilisi Saniye Demir’in çocuğu olduğunu öğrenince evlenmekten vazgeçti. Öfkeli kadın durumu polis kuzenine anlattı. Bunun üzerine Demir’in kuzenleri ile ağabeyi O.E.’ye işkence yaptı, tecavüz etti...
Adana'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. O.E. (22) adlı genç, 30 yaşındaki Saniye Demir ile yaklaşık 5 ay arkadaşlık yaşadı. Saniye Demirevlenip, ayrıldığını ve 10 yaşındabir çocuğu olduğunu söyleyinceO.E. evlenmekten vazgeçti. Bunun üzerine genç kadın durumu polis olan kuzeni Metin Demir'e (40) anlattı. Polis Demir ve kuzeni Yasin Demir (25), tabancayla tehdit ettikleri O.E.'yi dövüp, üzerine sıcak su döktüler. Sonra da paspas sopasıyla cinsel saldırıda bulundu.
38 YIL HAPİS İSTENİYOR
Öfkeli kuzenler, gencin başınaçuval geçirdikten sonra kilimesardı ve bir araca koyarakSaniye'nin ağabeyi EthemDemir'in yanına götürdüler.Ethem Demir, kafasınasilah dayayıp, ölümle tehditederken, başka bir kişi de cinselistismarda bulundu. Demir decep telefonuyla kaydetti. Dahasonra genci başka bir yere götürüp,Faruk Ö.'nün (52) yardımıyladövdü. O.E.'ye kazma verip mezarınıkazmasını istedi. Kazmaya gücükalmayan gence "Ben vatan hainiyim.Darbeciyim" dedirterek telefonakaydetti. İşkence gören genç,100 yıl Mahallesi'nde bir yerebırakıldı. Yaralı şekilde bulunanO.E. hastaneye kaldırılırken,Saniye, Ethem, Metin, YasinDemir ile Faruk Ö. gözaltınaalındı ve tutuklandı. SaniyeDemir geçtiğimiz ay itiraz üzerineadli kontrolle tahliye edildi.Soruşturmayı tamamlayan savcı,sanıklar hakkında "Nitelikli yaralama,kişiyi hürriyetinden yoksun kılma vecinsel saldırı" suçlarından 20 ila38 yıl arasında değişen hapisistemiyle dava açtı.
MEZARINI KAZDIRDILAR
Saniye Demir'in yakınları E.O.'yi sıcak suyla haşladı, feci şekilde dövdü. Yetmedi cinsel istismarda bulundu ve o anları kameraya kaydetti. Mezarını da kazdırdıkları genç adamı ölmekten beter edip yol kenarına bıraktılar.
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