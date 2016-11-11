Dayaklı terbiye cezasız kalmadı

Mersin'de 3 yaşındaki kızını döverken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Özbekistan uyruklu annenin attığı dayak yanına kalmadı. Minik çocuğu bu şekilde terbiye etmeye kalkan kadın 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz Aralık ayında öz kızı Tuanna Çekmegeli'yi işkence edercesine döverken görüntülenen Özbekistan uyruklu Gulchehra Isokulova'un(36) görüntüleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. vel ayeti babası ald ı Görüntüleri çeken kişinin ise kadının kuzeni olduğu ve eşi Hasan Tayfun Çekmegeli'ye gösterdiği belirtilmişti. Çekmegeli, olayı öğrenir öğrenmez boşandı ve Tuanna'nın velayetinialdı. Şiddet nedeniyle de Isokulova hakkında suç duyurusunda bulundu. Davanın son duruşmasında pişman olduğunu söyleyen Isokulova 11yıl hapse çarptırıldı. Ceza ertelendi. Çekmegeli temyiz edeceğini açıkladı.
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