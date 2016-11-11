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lı terbiye sız kalmadı

Çocuğa yönelik şiddet bu kez affedilmedi. 3 yaşındaki kızını döven Özbek anneye 11 ay hapis sı verildi...

Dayaklı terbiye cezasız kalmadı
Mersin'de 3 yaşındaki kızını döverken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Özbekistan uyruklu annenin attığı yanına kalmadı. Minik çocuğu bu şekilde terbiye etmeye kalkan kadın 11 ay hapis sına çarptırıldı. Geçtiğimiz Aralık ayında öz kızı Tuanna Çekmegeli'yi işkence edercesine döverken görüntülenen Özbekistan uyruklu Gulchehra Isokulova'un (36) görüntüleri sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. vel ayeti babası ald ı Görüntüleri çeken kişinin ise kadının kuzeni olduğu ve eşi Hasan Tayfun Çekmegeli'ye gösterdiği belirtilmişti. Çekmegeli, olayı öğrenir öğrenmez boşandı ve Tuanna'nın velayetini aldı. Şiddet nedeniyle de Isokulova hakkında suç duyurusunda bulundu. Davanın son duruşmasında pişman olduğunu söyleyen Isokulova 11 yıl hapse çarptırıldı. Ceza ertelendi. Çekmegeli temyiz edeceğini açıkladı.
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 02:07
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