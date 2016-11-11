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'in firari patronu gözaltında

Hakkında yakalama kararı çıkarılan gazetesi icra kurulu başkanı , yurt dışından geldiği Atatürk Havalimanında gözaltına alındı.

Cumhuriyetin firari patronu gözaltında

gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan gazetenin icra kurulu başkanı , tarifeli uçakla geldiği Atatürk Havalimanında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Atalay, Almanya'nın başkenti Berlin'den tarifeli uçakla Atatürk Havalimanına geldi.

Körüğe yanaşan uçaktan polis ekipleri eşliğinde alınan Atalay, gözaltı işlemleri için emniyete götürüldü.
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 12:25
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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berk berk

suda boğsalardı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 11.11.2016 13:29
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