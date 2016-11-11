Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan gazetenin icra kurulu başkanı Akın Atalay, tarifeli uçakla geldiği Atatürk Havalimanında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan Atalay, Almanya'nın başkenti Berlin'den tarifeli uçakla Atatürk Havalimanına geldi.
Körüğe yanaşan uçaktan polis ekipleri eşliğinde alınan Atalay, gözaltı işlemleri için emniyete götürüldü.
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suda boğsalardı.
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