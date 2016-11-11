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Cumhurbaşkanı 'ı böyle karşıladılar

Minsk Camisi'nin açılışı ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere 'a giden Cumhurbaşkanı ile eşi Emine Erdoğan, yöresel bir gelenekle karşılandı. Erdoğan çiftine, 'bereket' ve 'hoşgeldiniz' anlamı taşıyan tuz ile ekmek ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanı böyle karşıladılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , özel uçak "TUR" ile saat 08.20'de 'un başkenti Minsk'e gitti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Belarus'a gitti.

YÖRESEL KARŞILAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılandığı sırada yöresel bir sürpriz yapıldı. Bereket ve hoşgeldiniz anlamı taşıyan 'tuz ve ekmek' ikram edildi.
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 11:43
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Yusuf Yusuf

Tabiki bereketli bir lider daha dün uçan kuşa borcumuz vardı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 13:34
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