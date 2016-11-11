Minsk Camisi'nin açılışı ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Belarus'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, yöresel bir gelenekle karşılandı. Erdoğan çiftine, 'bereket' ve 'hoşgeldiniz' anlamı taşıyan tuz ile ekmek ikram edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 08.20'de Belarus'un başkenti Minsk'e gitti. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ve diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Belarus'a gitti.
YÖRESEL KARŞILAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılandığı sırada yöresel bir sürpriz yapıldı. Bereket ve hoşgeldiniz anlamı taşıyan 'tuz ve ekmek' ikram edildi.
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Tabiki bereketli bir lider daha dün uçan kuşa borcumuz vardı.
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