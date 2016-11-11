Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Belarus İş Forumu'nun kapanışında konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şöyle:

Gösterdikleri samimi misafirperverlik için başta Sayın Devlet Başkanı Lukaşenko'ya, heyetimize gösterilen ilgi alakaya özellikle teşekkür ediyorum. Belarus'a gerçekleştirmeyi planladığım ziyareti, darbe girişimi nedeniyle erteledim. Ordumuzun içine sızmış bir grup terörist tarafından 15 Temmuz gecesi başlatılan darbe girişimi milletimizin gösterdiği fedakarlık sayesinde akamete uğradı. Zor günlerimizde yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum"

"Pek çok ekonomi bu ölçekte terör saldırısı karşısında uzun sürecek krize girer. Ancak Türkiye ekonomisi küçük dalgalanmalarla bu süreci geride bıraktı. Milletimiz ertesi gün 2,5 milyar dövizi kendi parasına çevirerek ekonomik darbe teşebbüslerine karşı ülkesinin yanında olduğunu gösterdi. 10 gün içerisinde bu 12 buçuk milyar dolara çıktı. Bu çok önemli bir tavırdır. Ekonomimiz istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Uluslararası yatırımcılar ülkemize güvenmeye devam ettiklerini söylüyorlar."

"HER ALANDA YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR"

"OHAL uygulaması vatandaşlarımızın günlük hayatı, özellikle iş dünyası üzerinde olumsuz etki göstermedi. Bu sadece terör örgütleriyle mücadele için bir uygulamadır. Mali disiplinden taviz vermeden ekonomik reform paketimizi takip ediyoruz. 30 Haziran'da İstanbul-İzmir arasındaki geçiş, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ardından boğazın altından Marmaray'dan sonra şimdi de iki katlı lastikli Avrasya tüneli hizmete girecek. Dünyanın en uzun köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini atacağız. İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını hizmete alacağız. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden enerjiye her alanda yatırımlar devam ediyor"