Yol Durumu
  1. İş adamına yolda infaz
  2. Gece baskını

ten çıktı!

Çöpten ceset çıktı!
İstanbul 'ta dün leri toplayan temizlik görevlileri, konteyneri kamyona boşalttıktan sonra içinde battaniyeye sarılı bir ceset olduğunu fark etti. Polise haber verildi. Ekipler, cesedin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARIŞ SÖZAL
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar