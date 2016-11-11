CHP'de 1 Kasım genel seçimleri sonrası yapılan çalışmada, 3 bin 896 parti üyesinin oy kullandığı sandıktan, partiye oy çıkmadığı tespit edilmişti. Konuyla ilgili çalışmasını tamamlayan parti yönetimi ilgili kişilerin üyeliklerini sonlandırdı.
CHP'de bugün toplanan Parti Meclisi'ne sunulan MYK raporunda, "Sıfır Oy Çıkan Sandıklardaki Üyelerle ilgili Çalışma" hakkında bilgi verildi. Raporda, 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde üye oldukları halde sıfır oy çıkan sandıklarla ilgili yapılan çalışma sonucunda, 3 bin 896 üyenin partiye oy vermemeleri ile ilgili bir çalışma başlatıldığı anımsatıldı. Tespit edilen bu isimlerin üye oldukları ilçe başkanlıklarına listeler halinde bildirilerek, örgütlerden de bu konunun araştırılmasının istendiği kaydedilen raporda, "Yapılan araştırmaların ardından MYK'nın 19 Ekim 2016 tarihli toplantısında tüzüğün 19. maddesinin 5. fıkrasına dayanarak ilgili üyeliklerinin sonlandırılması kararı oy birliği ile alındı. Bu karar il ve ilçe başkanlıklarına bildirilerek 15 günlük itiraz süreci işletildi. Sonrasında gelen sonuçlar da dikkate alınarak üyelikler üye kütüğünden düşürülüp ilgili kişilerin üyelikleri sonlandırıldı" denildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, daha önce yaptığı açıklamada, "Parti üyesi kimliğini layıkıyla taşımayan, partisine oy vermekten imtina edenlerin üyeliği sonlandırılmalı" demişti.
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belediye başkanlığında oy kullanamayan kılıçtaroğlu kendisini de partiden ihraç edecek mi
ATATÜRK uyansa ilk işi kemal karabulutun yüzüne tükürmek olurdu(karabulut kılıçdaroğlunun gerçek soyadıdır)
chp artık pkk lıların arka bahçesi olmuştur kılıçdaroğlu sayesinde
pkk lı olmadıkları için gönderilmiştirler partiden kovulan chp liler pkk lı olmayan chp de barındırılmazlar
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