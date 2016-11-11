CHP, teröre cesaret veren bildiriyi sokağa taşıyacak

Olağanüstü PM'nin ardından dün olağan PM'yi toplayan CHP, 'parti örgütlerinin bildiriyi sokakta vatandaşa anlatması' kararı aldı. CHP örgütleri önümüzdeki günlerde sokağa inerek ve bildiride yer alan ve yargıya taşınan konularla ilgili halkı ikna etmeye çalışacak.

SKANDAL BİLDİRİYİ SAVUNACAKLAR

Bazı af taleplerinin de ele alındığı PM'de, son siyasi gelişmeler değerlendirildi. 6 Kasım'daki olağanüstü PM toplantısı ardından, yayınlanan bildirinin de ele alındığı toplantıda, söz konusu bildirinin sonuna kadar savunulmasına ilişkin görüşlerin ifade edildiği öğrenildi.

VEKİLLER GÖREVLENDİRİLDİ

Parti çalışmalarının anlatılması amacıyla milletvekili ve PM üyelerinden gruplar oluşturulduğu ve illere görevlendirmelerinin yapıldığı da kaydedildi.

"TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ" MİTİNGİ

Öte yandan, Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıdan miting kararı çıktığı öğrenildi. Karara göre; CHP, "Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz" mitingleri düzenleyecek. İlk mitingin adresi henüz kesinleşmedi ancak, ilk mitingin kasım ayının sonunda yapılması planlanıyor.