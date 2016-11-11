Cam parası: 2 bin 500 TL

Kliplerde oynayan 20 yaşındaki Hikmetalp İpek, 18 Temmuz 2014'te bir giyim markasının reklam filmi görüşmesinden dönüyordu. İstiklal Caddesi 163 numaralı binanın önünden geçerken "360" isimli barın teras katı penceresinden 20 kilogramlık cam kütlesinin altında kaldı. Gencin kafasına 15, sağ koluna da 9 dikiş atıldı. İşletmenin sorumlu müdürü Deniz Cantürk'ün "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanması istendi. İki yıldır süren davadan bir süre önce karar çıktı. Mahkeme gerekli denetim ve kontrol görevini yapmayan ve güvenlik önlemlerini almayan şüpheli Deniz Cantürk'ün 'taksirle yaralama' suçundan 112 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın günlüğü 20 liradan112 gün karşılığı toplam 2 bin 240lira para cezası ile cezalandırılmasınahükmetti.
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