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kullanan 14 e tutuklama

soruşturması kapsamında kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 tutuklandı.

ByLock kullanan 14 akademisyene tutuklama

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Marmara Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli iletişim ağı olan 'u kullandığı belirlenen 2'si kadın 14 i gözaltına almıştı.

Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine çıkarılan şüpheli akademisyenler, savcılık sorgularının ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

14'Ü DE TUTUKLANDI
Şüphelilerin ifadesini alan Nöbetçi hakimlik, dosyadaki deliller kapsamında 14 akademisyenin tutuklanmasına karar verdi.
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 20:52
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