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Başika’dan çıkılmayacak

nda sınır ötesine ilişkin 4 kritik karar alındı: 1) Suriye'deki güvenli bölge genişletilecek. 2) / terör koridoruna izin verilmeyecek. 3) 'e nokta operasyonları yapılacak. 4) Aktif savunma operasyonları yürütülecek.

Başika’dan çıkılmayacak
Hükümet terörle mücadele konseptinin uygulanmasına taviz vermeden devam ediyor. Sınır ötesi ve sınır içinde yapılacak operasyonlarla ilgili stratejik önem taşıyan 4 karar daha alındı. Değişen şartlar gereği devletin bölgesel çıkarları doğrultusunda dış politika üretmekte kararlı olan Türkiye, yeni güvenlik konsepti çerçevesinde asla taviz vermeyeceği kırmızı çizgilerini bir kez daha ortaya koydu. Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde terörle mücadele kapsamında sınır içinde ve sınır dışında gerçekleştirilecek operasyonlarla ilgili alınan kararlar şöyle:

SINIR ÖTESİNE AĞIRLIK VERİLECEK
Ülkeyi tehdit eden terör bitene kadar Suriye ve Irak'ta mücadele sürecek.
Sınır ötesinde kalıcı aktif savunma operasyonlarına devam edilecek.
Türkiye sınır ötesinde ne pahasına olursa olsun kalıcı olacak.
Türkiye müttefiklik kalkanına güvenmeden kendi göbeğini kendisi kesecek. Ülke çıkarları ve üretilen politikalar doğrultusunda sınır ötesinde adımlar atılacak.
Yakın zamanda terör örgütleriyle mücadele kapsamında Suriye sınırındaki Kilis'e, Irak sınırındaki Silopi'ye çeşitli illerden askeri sevkıyat gerçekleştirildi. Fırat Kalkanı ile Suriye'de yapıldığı gibi Irak'tan gelecek tehlike de 'sınır dışı hattıyla' kesilecek.

RAKKA'DA TAVİZ VERİLMEYECEK
, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenecek. Türkiye için büyük tehlike oluşturacağından Rakka'nın /PYD terör örgütünün eline geçmesine asla müsaade edilmeyecek. Oluşturulmak istenen 'terör koridoruna' izin verilmeyecek.
Irak hükümetinin, ABD'nin amaçları doğrultusunda hareket etmesi ve ABD'nin yayılmacı politikasına karşılık, Rakka'dan taviz verilmeyecek.
Oluşturulmak istenen terör koridorundan olumsuz etkileneceğini ve ABD'nin çıkarlarına hizmet edileceğini düşünen Rusya ile bölgesel çıkarlar noktasında birlikte hareket eden Türkiye, ABD'yi Irak hattına sıkıştırma politikası izleyecek.
Ortadoğu üzerindeki amaçları doğrultusunda dar alanda sıkışan ABD, kilit ülke olan Suriye'de var olmak için YPG/PYD terör örgütleri ile dirsek temasını bırakmayacak. Fakat Türkiye Rakka'da asla terör örgütü YPG/ PYD ile hareket etmeyecek.

TERÖRİST MUAMELESİ GÖRECEK
El Bab'a kadar uzanan noktada Suriyeli göçmenler için güvenli bölge oluşturulması hususunda sınır dışı operasyon kararlılıkla sürecek. Suriye sınırında güvenli bölge olarak belirlenen alana girene terörist muamelesi yapılacak. Güvenli bölge operasyonlarla genişletilecek.
Başika'dan çıkılmayacak. Bir tümen yerel gücü eğiten Türk askeri, bir alayın eğitimine de devam edecek.
Güvenlik güçleri terör örgütü ile yurt içinde mücadelesini sürdürürken PKK, YPG/PYD terör örgütlerinin yuvası olan 'e de operasyonlar gerçekleştirecek.

SABAH
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  • 11 Kasım 2016, Cuma 01:19
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ulus devlet yanlısı ulus devlet yanlısı

Bu kararların sonuna kadar yanındayız ve ölümüne destekliyoruz

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 11.11.2016 11:08
T&#220;RK TÜRK

alınan kararlara çok sevindim. hele PKK elebaşlarına operasyon yapılıp aynı anda imha edilmeliler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 11.11.2016 08:20
halk halk

bunlar dan ønce ilk avrupa nato ve usa dan uzak durmak dan gerek butun pisliklerin hainlikleri lideri onlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır0
cevapla 11.11.2016 03:17
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