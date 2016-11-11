Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Yıldırım, "Terörü, DEAŞ'ını, PKK'sını, DHKP-C'sini, FETÖ'sünü, hepsinin topunu, alayını yok etmek boynumuzun borcudur. Milletimizin birliğini, kardeşliğini daim etmek bizim en önemli görevimizdir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ovit Dağı'nda düzenlenen 'Ovit Tüneli Işık Göründü Töreni"nde yaptığı konuşmada, Ovit Dağı'nda muhteşem bir gün yaşadıklarını, bugün 136 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Kuzey ve güney koridorunun en önemli arteri konumunda olan Rize-Erzurum hattındaki büyük eserde ışığı göreceklerini ifade eden Yıldırım, "Yılların özlemi, rüyası bugün gerçeğe dönüşüyor. Bu tünelin sonundaki ışık artık herkese, hepimize görünüyor, geleceğimizi aydınlatıyor. Türkiye'de ulaşım yıllar yılı hep bir dert oldu. Bitmek bilmeyen zor yollar, virajlar, dağlar, tepeler. Hangi canlar yok oldu? Hangi yuvalar söndü? Çok çektiniz. Ovit Dağı kasım ayı gelince kapanır, bir daha mayıs, hazirana kadar geçit vermez. 14 yıldır dağları deliyoruz, denizleri aşıyoruz . Yetmedi, dünyanın bir ucundan bir ucuna uçuyoruz. Bu ülkenin her bir köşesini yollarla, tünellerle, trenlerle, feribotlarla, köprülerle, kanallarla imar etmeye kararlıyız. Yeter ki siz mutlu olun, yeter ki hasret bitsin, yeter ki sizlerin yüzü gülsün." diye konuştu.

Yıldırım, tünelin 1 milyar 140 milyon liraya mal olduğunu belirtti.

BAŞKANIMIZI SEÇECEĞİZ

Başbakan Yıldırım "Anayasayı değiştirmek için bütün partiler söz verdiler seçimlerde, söz verdiler ama seçimden sonra maalesef her biri bir tarafa çekti. Ama biz diyoruz ki 'Biz AK Parti'yiz, söz verirsek yaparız, yapamayacağımızın da sözünü vermeyiz'. Sözümüz söz, anayasa değişikliğini de yapacağız, başkanımızı da seçeceğiz." dedi.