Başbakan Yıldırım, Trump'la görüştü

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, ABD'deki başkanlık seçimlerini kazanmasından dolayı tebriklerini ilettiği Trump'a, seçim sonuçlarının ABD halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karşılıklı saygı, ortak menfaat ve değerlere dayanan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bugün güçlü, dayanıklı ve her zamankinden önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, görüşmede, önümüzdeki dönemde iş birliğini daha da ileri bir seviyeye taşımak için ortak gayretlerin devam edeceğini belirtti.

Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Trump da Türkiye'ye özel önem atfettiğini, Türkiye-ABD ilişkilerinin ve iki ülke arasındaki diyaloğun önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini öncelikli gördüğünü kaydetti.

Görüşmede ayrıca, bölgesel ve uluslararası konularda eş güdümün güçlendirilmesi ve bu çerçevede karşılıklı üst düzey temasların devamı yönündeki ortak iradenin teyid edildiği vurgulandı.