Bakan Işık'tan kritik Bağdat açıklaması

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bağdat yönetimiyle, kuzeydeki bölgesel yönetimle görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Türkiye, bu noktada tavrını baştan beri net olarak ortaya koymuş bir ülkedir. Ama her duruma da hazır olacağız, her ihtimale karşı da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Dünkü Genelkurmay Başkanımızın, kuvvet komutanlarımızın özellikle sınırı ziyaretini de bu kapsamda değerlendirmek lazım." dedi.

Milli Savunma Bakanı Işık, TSK'daki sivil personele kıyafet düzenlemesi hakkında ise, "Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan sivil kadın memurlarımızın ve işçilerimizin başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla ilgili teknik bir düzenleme. Onun dışında bir kapsam yok. 'Sakal serbest bırakılıyor' diye bir şey yok. Sadece asker olmayan kadın mensuplarımızın gerek askeri iş yerlerine gerekse memur alanlarından kendi iş yerlerine başörtüyle gidebilmelerinin önünü açan bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.