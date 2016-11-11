Bakan Çelik'ten AB'ye mesaj

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin bazı konulardaki hassasiyetlerini bildirdi.

AB Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede, Çelik, Lajcak'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından gösterdiği dayanışma ile Türkiye-AB ilişkilerinin ileri götürülmesi için sergilediği vizyon ve devlet adamlığı için teşekkür etti.

Ömer Çelik, AB tarafından yapılan son açıklamaları, AB Komisyonu'nun İlerleme Raporunu ve bazı AB ülkelerinin büyükelçiliklerinin son günlerde Ankara'da sergiledikleri tutum hakkında Türkiye'nin hassasiyetlerini muhatabıyla paylaştı.



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Türkiye'nin başta PKK ve FETÖ olmak üzere, tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelesinin süreceğini ve terör örgütlerine destek olan çevrelerle de mücadele edeceğini vurgulayan Çelik, terör örgütlerinin sivil, siyasi ve yargıdaki destekçilerine de müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Eleştirel açıklamalar yerine, Türkiye-AB ilişkilerine ileriye taşıyacak yapıcı fikirler ve iş birliği önerilerinin hakim olması gerektiğini bildiren Çelik, Slovak Dönem Başkanlığı'nın bu amaçla sarfettiği önemli çabanın Türkiye tarafından bilindiğini de aktardı.

Türkiye'nin AB ile savunduğu ortak değerler olan hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları alanlarında da iki taraf arasında daha güçlü dayanışma ve iş birliği gerektiği şeklindeki görüşünü ifade eden Çelik, yapıcı tutumu ve diyaloğa önem veren anlayışı için Bakan Lajcak'a teşekkür etti.