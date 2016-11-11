Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 1. Kömür Eylem Planı Çalıştayı'nda konuştu.Bakan Albayrak konuşmasında, "Geçmiş 14 yıllık performansımıza baktığımızda önümüzdeki süreç benzer bir performansa ve bu performansı çok daha güçlü bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

BİRÇOK HAVZADA KÖMÜR REZERVİ BULUNDU

Türkiye büyüyen bir ülke. Bölgesi için lokomotif ve dinamo bir ülke. Rekabetçi özel sektörüyle çok ciddi projeleri ile bölgede önemli bir ülke. Yerli ve yenilenebilir kaynaklar noktasında sektörde maddi manevi elimizden ne geliyorsa her türlü desteği veriyoruz. Birçok havzada büyük oranda kömür rezervi bulduk. Bu rezervin bizim için başka bir anlamı daha var. O da şu: Eski rezervlerimize oranla kalori anlamında daha yüksek değerde. Bu çerçevede Türkiye çok önemli bir adım attı. Bu anlamda biz çok önemli başarılar elde ettik. Güzide bir kurumumuz var MTA.. Yeni dönemde MTA başka bir rol oynayacak. Sadece kömür alanında değil tüm madenlerde çalışacak. Çok önemli kararlar aldık. Ne kadar çok ararsanız o kadar çok bulursunuz. 2002'de 30 bin metrelerde sondaj yapan MTA 300 binlere çıkardık. Şimdi de asgari hedefimizi bir milyona çıkardık. Artık bu hedefleride yükseltmek zorundayız. Bir an önce 2023 Türkiye'sine hedef olarak Türkiye'nin sondaj haritasını tamamlamak.

KİMSE KUSURA BAKMASIN BU KAYNAĞI KULLANACAĞIZ

Önemli hedefler koyduk. Yerli kömür noktasında yolun başındayız ama elektrik üretiminde yerli üretimin payını artırdık. Yerli üretimde çok önemli katkı yayı sağlıyoruz.Bu çerçevede bakıldığında kimin ne dediği çok önemli değil. Paydaşlar olarak biz kömürün öneminin farkındayız. Antikömürcüler var. Onlar çok da önemli değil. Belki birkaç cümle koyarız masanın üzerine isterseniz alın isterseniz almayın diyeceğiz. ABD yüzde 45, İngiltere yüzde 39 kullanıyor elektrik üretiminde. Kimse kusura bakmasın biz bu kaynağımızı kullanacağız. Sektörü yakından takip edenler bilir. Çevresel konularda kriterlerimize bakmalarını rica ediyorum. Bakmak istemeyenlere ben buradan anlatayım. AB kriterleri çerçevesinde limitlere baktığımızda partikülerde bir metreküp havaya baktığımızda seviyeler bizde üst sınırın altında. Bizim ecdadımız insan hakları ve çevrecilikte hep öndeydi. Biz de öyle olacağiz. Biz doğayı tabiatı birileri sloganik değil gerçekten önemsiyoruz. Türkiye dünyayı en az kirleten ülkelerden birisidir. Birileri boş boş konuşmasın. Boş lafa karnımız tok. Geldiğimiz günden beri pek çok şey yaptık.

BAKAN ALBAYRAK'TAN 3 KESİME ÖNEMLİ MESAJ!

Sektörün daha olgun yere basması için daha kaliteli iş üretebilmesi için Karot bankası ile ilgili çok önemli adımlar attık. Sadece Türkiye'deki özel süreçte değil bölgesinde dünyada farklı yerlerde aramacılık çerçevesinde çok önemli adımlar attık. MTA daha hızlı netice alabilecek şekilde projelerini ne kadar hızlı hareket edebiliriz şeklinde bakacak. Buradan 3 kesime çok net mesaj vermek istiyorum. Başta akademisyenlere çok önemli görevler düşüyor. Buradan sesleniyorum. Türkiye'de sektörün daha da gelişmesi için katkılarının dünden daha fazla olmasını bekliyoruz. Finans sektörüne baktığımızda da doğru modelleri oluşturmaya çalışıyoruz. Sektörün büyümesi için daha fazla inanmalarını ve daha fazla destek olmalarını bekliyoruz. Ve Özel Sektörümüz... Hakikaten bugüne kadar katkınız çok büyük ama bundan sonraki süreçte de 15 Temmuz'daki gibi cesur ve dirayetli olarak yatırımlarımızı durdurmadan son sürat devam edeceğiz.

AKLI OLAN AKLINI DAHA AKILLI OLAN BAŞKALARININ DA AKLINI KULLANIR

Çevre boyutunu, insan boyutunu hiçbir şekilde ihmal etmeyelim. Üretim hırsına kapılmaya aman aldanmayalım tamamen bilimsellik içerisine üretim yapalım. En önemli bir istihdam aracı olan kömür sektörünü el birliği ile büyüteceğimize olan inancımız tam. Bu anlamda bu çalıştayın açık açık sektörün gelişmesi ile ilgili herkes düşüncelerini tüm açıklığıyla ortaya koyacak. Meşhur sözümüzü hatırlatmak istityorum: Aklı olan aklını kullanır. Daha akıllı olan başkalarının da aklını kullanır. Çok verimli bir çalıştay olacağından şüphemiz yok.