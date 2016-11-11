Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye mensup bir kısım askerin başlattığı hain darbe teşebbüsü nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 87 kişinin gözaltında, 1100 kişinin tutuklandığı, 498 kişinin ise firarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"822'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 1285 kişi serbest bırakıldı. 676 kamu görevlisi açığa alınırken, 1314 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedildi, 20 kişi emekliliğe sevk edilmiş, 184 kamu görevlisi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 77, idari işlem sayısı ise 2 bin 197'dir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.