Alman muhalefeti

Türkiye terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Ancak hep yalnız kaldı. Özellikle Alman medyası Türkiye'nin aleyhine çalıştı. Alman Die Zeit gazetesi ise kirli ittifakta ilk sırada yer aldı. Gazete önce Türkiye'den kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'a köşe açtı. Dündar, "Türkiye'de düşünce özgürlüğü yok" deyip Türk halkını hedef aldı. Ardından teröristbaşı Gülen sahneye çıktı. Gülen, Die Zeit gazetesine kendini anlattı! Ve şimdi de CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu kervana katıldı! O gazeteye konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin seçilmiş yerli ve milli lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
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kemal kılıçtaroğlunun bizim gözümüzde bi inandırıcılığı kalmamıştır, gerçi seçmenide tahammül edemiyor ya kendisine sırf akp karşıtlığı yüzünden onlara oy vermeye devam ediyorlar.Şükür ki reise sahip çıkabilecek çoğunluktayız yoksa işimiz haraptı.
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