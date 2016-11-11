Yol Durumu
  1. Başika’dan çıkılmayacak
  2. Uzlaşma sinyali

Alman muhalefeti

Alman muhalefeti
Türkiye terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı. Ancak hep yalnız kaldı. Özellikle Alman medyası Türkiye'nin aleyhine çalıştı. Alman Die Zeit gazetesi ise kirli ittifakta ilk sırada yer aldı. Gazete önce Türkiye'den kaçan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'a köşe açtı. Dündar, "Türkiye'de düşünce özgürlüğü yok" deyip Türk halkını hedef aldı. Ardından teröristbaşı Gülen sahneye çıktı. Gülen, Die Zeit gazetesine kendini anlattı! Ve şimdi de lideri Kılıçdaroğlu, bu kervana katıldı! O gazeteye konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin seçilmiş yerli ve milli lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
Etiketler: , ,
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
T&#252;rk74 Türk74

kemal kılıçtaroğlunun bizim gözümüzde bi inandırıcılığı kalmamıştır, gerçi seçmenide tahammül edemiyor ya kendisine sırf akp karşıtlığı yüzünden onlara oy vermeye devam ediyorlar.Şükür ki reise sahip çıkabilecek çoğunluktayız yoksa işimiz haraptı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.11.2016 14:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar