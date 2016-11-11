Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ün Kayseri'de Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan emekli asker A.Ü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kayseri'de 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanı ve Garnizon Komutanıolarak görev yaptığı dönemde Öztürk'ün emir astsubayı olan A.Ü, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

A.Ü'nün, FETÖ'nün darbe girişiminin önemli isimlerinden olan Öztürk ile 15 Temmuz gecesi telefonda görüştüğü ve Kayseri'deki gelişmeler hakkında bilgi verdiğinin belirlendiği öğrenildi.