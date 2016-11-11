9’u 5 geçe Türkiye

Önder Atatürk, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın takdir ettiği büyük devlet adamı olarak tarihe geçti. Yaşadığı çağı aşarak, geleceğimize yön verdi. Yaşamını Türk milletinin bağımsızlığına ve gelişimine adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetti. Ancak yüreğimizde asla ölmedi! Sonsuza kadar kalbimizde yaşayarak, ilke ve devrimleriyle ölümsüzleşti. Atatürk'ün 78'inci ölüm yıldönümü nedeniyle dün tüm Türkiye hüzünlendi. Yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise hayata 2 dakika ara verildi. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te çalan sirenlerle birlikte sürücüler araçlarından inerek, yayalar ise oldukları yerde durarak saygı duruşuna geçti. Doğu'dan Batı'ya ve 7'den 70'e herkes işlerine ara verip Ata'yı özlemle yad etti.



ANITKABİR'E 10 KASIM AKINI

Tüm yurtta 10 Kasım anmaları yapıldı. Her yer Ay-Yıldızlı bayrağımızın renklerine boyandı. Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Antalya'da denizde dev Türk bayrağı açıldı. Gözyaşları sel olup aktı.





UÇAKTA SAYGI DURUŞU

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda uçakta bekleyen yolçular, saat 09:05'te ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu.





EDİRNE





ANTALYA





ERZURUM



RİZE





BOLU





