23 çocuk yetim kaldı

Şehitkorucular için Eşmepınar Jandarma Karakolu'nda tören yapıldı. 6 çocuk babası Hüsnü Keskin, 7 çocuk babası Ekrem Keskin ve 10 çocuk babası emekli korucu Şahabettin Keskin ile bekar olan çiftçi Mehmet Demir için karakol önünde yapılan törende gözyaşları sel oldu aktı. Şehit yakınlarını kadın askerler ve köy öğretmeni Yağmur Parlak gözyaşı dökerek teselli etmeye çalıştı. Şehitler arkalarında 23 çocuğu yetim bıraktı. Tören şehitlerin yakınlarına Türk Bayrağı verilmesinin ardından son buldu.
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